الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام يكن وأمير عبدالحميد يُدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

هشام يكن
هشام يكن

أدلى هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

هشام يكن وأمير عبد الحميد يُدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

وحرص هشام يكن، نجم نادي الزمالك، على الإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد جمال في المنيل.

كما حرص أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته فى لجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية العسكرية بنين.

هشام يكن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
هشام يكن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
هشام يكن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
هشام يكن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
أمير عبد الحميد يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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