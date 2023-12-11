شارك عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

عامر حسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وحرص عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنته الانتخابية بالإسكندرية.

وأكد عامر حسين ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتلبية نداء الوطن، من أجل استمرار الاستقرار.

عامر حسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

عامر حسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

عامر حسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عامر حسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.