الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة للعاملين بقطاع الصحة بالإسماعيلية تدعو للمشاركة فى الانتخابات

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

احتشد العاملون في قطاع الصحة بالإسماعيلية في مسيرة وطنية أمام الملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلية، حاملين الأعلام المصرية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتأكيد أهمية التصويت لاختيار رئيس مصر القادم في تلك المرحلة المهمة.

من جهته، أكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستمرار التنمية والبناء، الذي شهدته مصر على مدار السنوات الماضية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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