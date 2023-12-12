الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من أجل الوطن.. مواقف إنسانية سطرّها القضاة في الانتخابات الرئاسية

سيدة مسنة تنتخب في
سيدة مسنة تنتخب في السيارة

سطر القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية دروسًا في الإنسانية من خلال عدة مواقف.

ومن بين المواقف الإنسانية التي سطرها القضاة، ما فعله المستشار وائل ماهر المشرف على عملية الاقتراع في الجيزة، حيث نزل من سيارته لمساعدة مسنة كانت تنتظر داخل سيارتها، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها نظرًا لظروفها الصحية وصعوبة صعودها إلى اللجنة.

وحمل المستشار أوراق الاقتراع خارج اللجنة داخل السيارة التي تقل السيدة المسنة، تمكّنت من الإدلاء بصوتها، بعد أن لم تستطع الصعود إلى اللجنة بسبب ظروفها الصحية. وقد وضعت السيدة يدها داخل الحبر الفسفوري، ثم عبّرت عن فرحتها للإدلاء بصوتها، وكذلك عن فرحتها بالموقف الإنساني من القاضي.

وأعرب كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة عن تقديرهم لقضاة مصر، على المعاملات الإنسانية التي قدّموها من كافة المسؤولين عن اللجان الانتخابية، وحرصهم على تسهيل المشاركة في الانتخابات، وكذلك إدخال الفرحة والسرور لقلوبهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

ومن ناحيتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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