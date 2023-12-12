تصل لـ 500 جنيه.. غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2023

حدد القانون غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية التي بدأت أول أمس الاحد وتنتهي اليوم الثلاثاء وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستعرضها الدستور في التقرير التالي.

غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 140 لسنة 2020 غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية بمبلغ مالي لا يتجاوز 500 جنيه، ووفق نص المادة رقم (57) من القانون يتم فرض غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية ومعاقبة من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمة 500 جنيه.

وتعد غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية وفق القانون عقوبة إدارية، وليس لها علاقة بالعقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الناخبون في حال ارتكابهم مخالفات انتخابية أخرى.

و يحق الانتخاب على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة وذلك في الانتخابات الرئاسية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية

وفق جدول الانتخابات الرئاسية فإن اليوم لثلاثاء اخر أيام التصويت الذي بدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.

كما يتم اليوم بعد انتهاء فترة التصويت عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، بالإضافة إلى إعلان الحصر العددى للأصوات، ثم إعلان النتائج في منتصف ديسمبر الجاري، وحلف اليمين الدستورية للرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية والتي أختارها الشعب.