الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصل لـ 500 جنيه.. غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2023

الانتخابات الرئاسية 
الانتخابات الرئاسية 

حدد القانون غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية  التي بدأت أول أمس الاحد وتنتهي اليوم الثلاثاء وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستعرضها الدستور في التقرير التالي. 

غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية 

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 140 لسنة 2020 غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية  بمبلغ مالي لا يتجاوز 500 جنيه، ووفق نص المادة رقم (57) من القانون  يتم فرض غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية ومعاقبة من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمة 500 جنيه.

وتعد غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية  وفق القانون عقوبة إدارية، وليس لها علاقة بالعقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الناخبون في حال ارتكابهم مخالفات انتخابية أخرى.

 و يحق الانتخاب على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة وذلك في الانتخابات الرئاسية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

قبيل الاختبارات.. جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024

مع استمرار عملية الاقتراع.. موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 

وفق جدول الانتخابات الرئاسية فإن اليوم لثلاثاء اخر أيام  التصويت الذي بدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.

كما يتم اليوم بعد انتهاء فترة التصويت عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، بالإضافة إلى إعلان الحصر العددى للأصوات، ثم إعلان النتائج في منتصف ديسمبر الجاري، وحلف اليمين الدستورية للرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية والتي أختارها الشعب. 

txt

رابط موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وموعد نهاية الاقتراع

غرامة عدم التصويت في الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب نهاية الانتخابات الرئاسية عملية الفرز

مواد متعلقة

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

نصائح للعناية بالبشرة: بدءًا من لون البشرة وحتى المكونات.. إليكِ ما تحتاجين إليه

سيارات ملاكي وتوكتوك.. شباب يقدمون خدمات النقل المجانية للناخبين

سكرتير عام محافظة أسيوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ناخبات الفيوم يطلقن الزغاريد فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية ( فيديو)

مسيرة بالخيول فى الجيزة ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

6 أسباب لإضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائى

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟