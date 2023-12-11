الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع استمرار عملية الاقتراع.. موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الاستعلام عن اللجنة
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية والذي وضعته في أكتوبر الماضي وبدأت بعدها في فتح باب الترشح للانتخابات. 

ومع استمرار عملية الاقتراع في يومها الثاني، تعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، وتُنشر في الجريدة الرسمية، بعد أن تنتهى عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، بالإضافة إلى إعلان الحصر العددى للأصوات، ديسمبر، وتبت فيها الجمعة والسبت ١٥/١٦ ديسمبر 2023.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يتم دعوة الرئيس المنتخب لأداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية.

عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024.. ورابط معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

في اليوم الأول للاقتراع.. موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

يستطيع الناخبون في اليوم الثاني من عملية الاقتراع معرفة اللجنة الانتخابية من خلال زيارة  الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي www.elections.eg ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • انقر على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".
  • أدخل رقمك القومي في الخانة المحددة.
  • انقر على أيقونة "استعلم"، سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

ويستطيع الناخبون الاستعلام عن لجنة الانتخابات من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تحميله على الموبايل واتباع نفس الخطوات السابقة من خلال الموقع الإلكتروني. 

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويتنافس على الانتخابات الرئاسية  4 مرشحين وهم:

  • عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية.
  • فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
  • عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
  • حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
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أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ورابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات

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شروط الانتخاب فى مصر ومن الممنوعين من المشاركة

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