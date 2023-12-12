إقبال كبير من ذوي الهمم للتصويت في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

أكدت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من كفر الشيخ، الإقبال الكثيف للغاية منذ الساعات الأولى في اليوم الثالث، للانتخابات الر ئاسية، والتي لا تختلف كثيرا عن اليومين الماضيين.



وأضافت "قمر"، خلال تغطيتها للعملية الانتخابية، أن محافظة كفر الشيخ بها 14 لجنة عامة مقسمة على 524 لجنة فرعية، موضحة أن لناخبين توافدوا منذ أكثر من ساعة قبل موعد فتح باب اللجان.



وقالت إن هذه الكثافة تتناسب مع الكتلة التصويتيه بالمحافظة التي يحق فيها التصويت لـ2 مليون و300 ألف صوت انتخابي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



وتابعت أن الانتخابات شهدت اقبالا غير مسبوقا لذوي الهمم، خصوصا مع التيسيرات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لذوي الهمم من ذوي الإعاقة الحركية يتواجد لهم كراسي متحركة داخل اللجان، وهناك متطوعون يساعدون الناخبين، هذا بجانب التصويت ببطاقات برايل للمكفوفين.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.