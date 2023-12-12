الزمالك صاحب العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب بالكونفدرالية

في الوقت الذي كانت فيه 5 أندية قد تمكنت من تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين في دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية تقلص العدد إلى 3 أندية استطاعت أنها تحقق العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب أي في أول 3 جولات في دور المجموعات لتتصدر مجموعاتها برصيد 9 نقاط، وهي اتحاد الجزائر في المجموعة الأولى، والزمالك في المجموعة الثانية، ونهضة بركان المغربي في المجموعة الرابعة.

اتحاد الجزائر

جمع النقاط التسع من 3 انتصارات متتالية على أندية الهلال الليبي بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب عمر حمادي في مدينة باب الواد، وسوبر سبورت يوناتيد الجنوب إفريقي بنفس النتيجة على ملعب لوكاس ماستربيسر موريبي في مدينة بريتوريا، وفيوتشر بنتيجة هدف دون رد على ملعب عمر حمادي على الترتيب.

هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب في دور المجموعات.

الزمالك

حصد التسع نقاط من الفوز في 3 مباريات متتالية على أندية أبو سليم الرياضي الليبي بنتيجة هدف دون مقابل على ستاد القاهرة الدولي، وأكاديمية سوار الغيني بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة على استاد السلام، وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بنتيجة هدف دون رد على استاد السلام أيضا على التوالي.

الزمالك في 2015

هذه ليست المرة الأولى التي يحني فيها 9 نقاط في أول 3 جولات في دور المجموعات إذ فعلها من قبل في نسخة 2015 في المجموعة الثانية حيث تغلب في الجولة الأولى على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف نظيف، وفي الجولة الثانية على نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 2 – 1، وفي الجولة الثالثة على نادي إيه سي يوباردز الكوزنغولي بنتيجة هدفين دون رد.

تجاوز دور المجموعات محتلا مقدمة المجموعة بـ15 نقطة جمعها من 5 انتصار حيث كرر فوزه على الصفاقسي، وأولاندو بيراتس، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمة واحدة على يد ليوباردز بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة.

في مرحلة خروج المغلوب أقصاه نادي النجم الساحلي التونسي الذي هزمه بنتيجة ثقيلة 5 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب أولمبي سوسة، وعجز عن تعويض النتيجة في مباراة الإياب على استاد بتروسبورت، وتغلب بنتيجة غير كافية 3 أهداف دون رد.

نهضة بركان

حقق العلامة الكاملة من الانتصار على 3 أندية، وهي سيخوخون يوناتيد الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون مقابل على الملعب البلدي لبركان في مدينة بركان، والملعب المالي بنتيجة 2 – 1 على ملعب 26 مارس في مدينة باماكو العاصمة، وديابل نوار الكنغولي بنتيجة هدفين نظيفين على الملعب البلدي لبركان بالترتيب.

لم يحدث من قبل أن استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب في دور المجموعات.

إذن الزمالك الوحيد الذي تمكن من حصد 9 نقاط في أول 3 جولات في دور المجموعات للمرة الثانية.

لكن الأندية الثلاثة سبق أن توجت باللقب من قبل، فاتحاد الجزائر حامل اللقب، وهو لقبه الوحيد، والزمالك أيضا لم يحصل على اللقب سوى مرة واحدة في نسخة 2019 أما نهضة بركان، فقد أحرزه مرتين في نسختي 2020، و2022.