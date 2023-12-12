الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيارات "نهضة مصر" ترش الشوارع المحيطة بلجان الانتخابات في حلوان (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

قامت سيارات تابعة لشركة نهضة مصر، برش الشوارع المحيطة بلجان الانتخابات الرئاسية في حلوان.

 

يأتي ذلك تزامنا مع إقبال الناخبين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


 

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