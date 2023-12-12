ناخبين جدد.. ماذا قدمت خدمة برايل التي وفرتها الهيئة الوطنية الانتخابات؟

استطاعت ميزة جديدة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات هذا العام وهي لغة برايل، أن تساهم في دخول فئة لم تكن في استطاعتها المشاركة في الانتخابات من قبل وهم المكفوفون.

ولعل أبرز من شارك في الانتخابات الرئاسية من هذه الفئة هم المنتخب المصري لرياضة المكفوفين رجال وسيدات، وجهازهم الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات.

وقد حرص أعضاء المنتخب الوطني على الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل، وهي الطريقة التي تسمح لذوي الإعاقة البصرية على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

كان قد أشاد الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن مشاركتهم في الانتخابات جاءت لتمثل خطوة مهمة في اتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية.

وأكد أن الدولة المصرية تحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أنها تقدر الدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لافتًا إلى إتاحتها كافة التسهيلات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعد اليوم هو الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ومن ناحيتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.