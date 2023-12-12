قساوسة وشيوخ بمسيرات حاشده في أشمون لدعم المشاركة بانتخابات الرئاسة

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، مسيرة حاشده تجمع المئات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، متحدين الشمس الزاهية والأمل في قلوبهم، حملوا في أيديهم لافتات وأعلامًا وهتفوا بشغف من أجل واحدة من أهم الرموز لمستقبل مصر، وهي الديمقراطية.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هذه المسيرة الحاشدة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024، وهو حدث سياسي هام يقع على عاتق المصريين تحقيقه بحكمتهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم.

بقيادة الدكتور ممدوح العربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية، انطلقت المسيرة من مقر التحالف في مركز أشمون، وهذا المكان ليس مجرد موقع جغرافي بل هو رمز للإصرار والتفاني في خدمة مصر.

فى مشهد رائع، قام صباح اليوم طلاب مدرسة الوحدة المجمعة بطهواي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمسيرة حاشدة بالأعلام المصرية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف شوارع القرية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.