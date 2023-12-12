الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في محافظات التأمين الصحي الشامل

الخدمات الطبية للمواطنين
الخدمات الطبية للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استمرار التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

 

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في محافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والمنعقدة داخل مصر في الفترة من (10-12) ديسمبر الجاري.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استمرار انعقاد غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة

وأشار السبكي، إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفروعها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الهيئة للتأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية، والتأكد من جودة تنفيذها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها التابعة.

 

وتابع السبكي: مؤكدًا استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات سالِفة الذكر، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

 

وأكد السبكي، استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية بعدد 248 مركز ووحدة طب أسرة و28 مستشفى تابعين لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات، وبخاصة أقسام الطوارئ والرعايات الحرجة، إضافة إلى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، لافتًا إلى توافر الأرصدة الكافية من المستلزمات الطبية والطوارئ والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها، كما أكد استمرار جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتعامل الفوري في حال حدوث أي أزمات.

 

وأكد السبكي، المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وكذلك استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للتأكد من جودة استعداداتها وجاهزيتها، لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد للانتخابات.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمه وزارة الصحة اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية غرفة العمليات المركزية المنشآت الصحية الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

طوابير الناخبين أمام لجان كفر الزيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

ماجدة زكى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟