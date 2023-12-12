طوابير الناخبين أمام لجان كفر الزيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

اصطفت طوابير الناخبين في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية؛ للمشاركة في التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحرص أهالي كفر الزيات على المشاركة في دعم الدولة المصرية، والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم.

رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات 2024 قافت أي استحقاقات قبلها

وكان قد أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات الرئاسة 2024 فاقت أي استحقاقات انتخابية قبلها، مشيرًا إلى أنه يتوقع نسب مشاركة عالية عن أي استحقاقات انتخابية سابقة.

وانطلقت الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".