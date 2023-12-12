الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية فى ثالث أيام التصويت

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان على مستوى المحافظة، مع انطلاق فعاليات اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ بهدف التأكد من فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتابع محافظ الإسماعيلية، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي، مع مندوبي الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث على التوالي، لاستقبال الناخبين وأماكن انتظارهم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين بمقار لجان الانتخابات الرئاسية.

وأشاد بشارة بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قِبَل الناخبين خلال اليوم الأول والثاني، معربًا عن شكره وتقديره لكل المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية.

وأكد "بشارة" أهمية التواصل المستمر بين الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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