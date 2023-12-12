الحاج قطب: الانتخابات واجب وطني

قال الحاج قطب محمد عثمان، البالغ من العمر 73 سنة، والمقيم في محافظة الإسكندرية، وهو من محافظة أسيوط، إن الانتخابات الرئاسية واجب وطني وصوتي أمانة، ويجب على المواطنين والشباب النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس القادم، وذلك لتسير عملية الإنتاج في البلاد.

وأكد الحاج قطب -الذي يعيش في منطقة العجمي غرب الإسكندرية- أنه يوجد لجنة انتخابات قريبة منه لكي يتمكن من التصويت واختيار رئيس مصر القادم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قام بعمل بعض الإنجازات الكبيرة في البلاد، وبالأخص في محافظة الإسكندرية، مثل تطوير الطرق وبناء الكباري وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة.

ودعا الحاج قطب المواطنين بالنزول إلى اللجان للمشاركة في التصويت، وذلك من أجل مصلحتهم، داعيًا الشباب للخروج والإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يرونه مناسبًا لرفع شأن البلاد، مؤكدًا أنه لم يجبر أحدًا على النزول، وأن الانتخابات هي واجب وطني.