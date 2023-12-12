"حماة الوطن": مشاركة 45% في الانتخابات الرئاسية يؤكد إعلاء المصريين لقيمة المواطنة والمشاركة

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 45 % حتى الآن نسبة غير مسبوقة سيسجلها التاريخ، وتؤكد إعلاء المصريين لقيمة المواطنة والإيجابية والمشاركة، بجانب إدراكه جيدا حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى أن هذه الانتخابات تجرى فى ظل تعددية حزبية وسياسية وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية التي تشهد إشراف قضائى كامل عليها.

نسبة مشاركة كثيفة

وأضاف "الزهار"، أن إدلاء 30 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية خلال يومين فقط تعد النسبة الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية السابقة وخاصة أن هذه النسبة قد تحققت فى منتصف اليوم الثاني فقط من تصويت المصريين، لافتا إلى أن هذا الرقم سيكون رقما تاريخيا في الاستحقاق الانتخابية على مدار تاريخ مصر، تؤكد على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية ساهم في عملية الحشد الانتخابي

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن وجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية ساهم في عملية الحشد الانتخابي، عبر المشاركة القوية للأحزاب السياسية ومشاركة الكتلة البرلمانية والحزبية الداعمة لكل مرشح، كما أن جميع فئات الشعب المصري حريصة على ممارسة حقها الدستورى، وهو ما سهم في تعزيز الديمقراطية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت، بجانب وقوف الهيئة وكل مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح على مرشح آخر.



الدعوة لاستمرار الاحتشاد أمام لجان الاقتراع



ودعا «الزهار»، المصريين باستمرار المشاركة الإيجابية في اليوم الثالث والأخير بعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت الأمور على المواطنين كافة وجرى إنشاء لجان وافدين وزيادة طرق التواصل، كما أن جميع المؤسسات تشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا الإقبال غير المسبوق يمثل رسالة للعالم مضمونها بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد، وأن الجميع حريص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة فى ظل هذه الظروف الراهنة، وهذه الانتخابات تمثل تصويت علي الاستقرار ومكانة وقيمة الدولة المصرية.