"حماة الوطن": شكرًا للشعب المصري الذي سطر ملحمة تاريخيّة في الانتخابات الرئاسية

قال د.أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، رئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال اليومين يعكس وعي المصريين بأهمية صوتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاهد الإيجابية المتعددة التي تمثلت في الانتخابات تستحق الشكر والدعم، وتؤكد وقوف الشعب خلف دولته بكل وطنية وحب.

وأضاف العطيفي، في بيان الإثنين، أن يوما الانتخابات شهدا إقبالاً كبيرًا من فئة الشباب والنساء، وكبار السن أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، إضافة لمتحدي الإعاقة فضلًا لازدحام بلجان الوافدين، للحد الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه ٤٥٪؜.

وأشاد العطيفي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تغفل عن دعم لوجيستي لصالح الناخبين، لنكون ولأول مرة أمام انتخاب بطريقة برايل لفاقدي حاسة النظر، فضلًا عن توفير الهيئة الوطنية للانتخابات لجان لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير الأدوات اللوجستية من سيارات إسعاف، مؤكدا أن دورها ساهم في الإقبال إضافة لدور الإعلام التوعوي.

واختتم العطيفي تصريحاته بالقول:"نشكر جموع المصريين، ودائما ما ينجح راهننا على وعي المصريين في الاستحقاقات".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.