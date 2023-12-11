الهيئة الوطنية للانتخابات: لا إغلاق للجان إلا بخلوها من المواطنين

قال عمرو موسى، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا إغلاق لأي من اللجان الانتخابية إلا بخلو اللجان من الناخبين، سواء داخلها أو خارجها.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم 3 مؤتمرات يومية الأول يبدأ في العاشرة والنصف، والثاني في الرابعة والنصف، والأخير في تمام الساعة التاسعة والنصف.

الشعب لديه وعي في ممارسة حقه الدستوري

وأكد أنه طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه شارك في عملية التصويت حتى الرابعة والنصف 45% ممن يحق لهم التصويت، أي ما يقارب 30 مليون ناخب وهذا يعني أن الشعب لديه وعي في ممارسة حقه الدستوري، كما أن الهيئة أدت ماعليها من خلال تيسير العملية الانتخابية.