الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيارات ملاكي وتوكتوك.. شباب يقدمون خدمات النقل المجانية للناخبين

خدمات النقل المجانية
خدمات النقل المجانية للناخبين

يعاني الناخبون وتحديدًا كبار السن منهم من الزحام وبعد المسافة بين منازلهم ومقار اللجان الانتخابية، إذ تدخل انتخابات الرئاسة المصرية يومها الثالث والأخير من أجل مشاركة المصريين والإدلاء بأصواتهم.

إلا أن مقار اللجان الانتخابية شهدت ظهور شباب يقومون باستخدام سياراتهم الملاكي من أجل توصيل الناخبين من منازلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية للاقتراع وذلك بشكل مجاني وتشجيعًا لهم لإدلاء الواجب الوطني.

مسيرة حاشدة لتجار بورسعيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نقل الناخبين مجانًا

في مدينة المنصور شوهد انتشار العديد من السيارات الملاكي والمركبات التي تقدم خدمة نقل الناخبين مجانًا، وكتب عليها أنها مخصصة لهم وبشكل مجاني، وحملوا أعلام مصر دون وأعلنوا عن خدماتهم في صالح كبار السن.

وفي المرج كان هناك سيارات ملاكي مجانية تجوب مقار اللجان الانتخابية وتعرض على الناخبين التوصيل المجاني، من أجل التيسيير عليهم وبهدف تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقام بعض سائقي التوكتوك في محافظة القاهرة بلصق نفس الصورة من أجل الإعلان عن تقديم خدمة النقل للناخبين وكبار السن بشكل مجاني، وأكدوا أنهم خصصوا مركباتهم خلال أيام الانتخابات الثلاثة في نقل الناخبين ومساعدتهم وتقديم خدمة التوصيل المجانية لهم في أي وقت يطلبونهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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عضو المجلس القومى للمرأة تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

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سيدات الفيوم يتصدرن المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

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