سيدات الفيوم يتصدرن المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

تصدرت سيدات محافظة الفيوم، اللجان الانتخابية، ووقفن في طابور طويل بانتظار دورهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، معبرين عن حبهم الشديد لبلادهم.

المشاركة الإيجابية وتشجيع أولادهم على التصويت

وحرص المواطنون بالمحافظة، على المشاركة الإيجابية وتشجيع أولادهم على التصويت والمشاركة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.