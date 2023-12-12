رئيس محكمة استئناف القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة صلاح الدين الرسمية بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبار أنها تمثل حقا دستوريا أصيلا، مُثمنا في هذا الصدد وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات على نحو مُشرف.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.