الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محاكاة الانتخابات الرئاسية لطلاب المدارس.. أمل في خلق جيل يعى واجباته الوطنية

محاكاه الانتخابات
محاكاه الانتخابات

نتيجة للشروط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للفئات التى يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، هناك فئات لن تستطيع التصويت أبرزها طلبة المدارس الذين لم يبلغ أعمارهم 18 عام بعد.

 

 وتعد "محاكاة الانتخابات" داخل مدراس الطلبة هي إحدى أشكال التحفييز والتمرين والعدة المسبقة لهم للمشاركة في الانتخابات والتي تعوض عدم مشاركتهم قبل بلوغهم السن القانوني، ما يبشر بخلق جيل على وعي وقادر على المشار كة السياسية واختيار مصيره ومصير بلاده.

 

وكانت قد نظمت عدد من المدارس محاكاه بينها مدراس الراهبات بمشاركة العديد من الأطفال وتلاميذ المدرسة، حيث أعد داخل المدارس نموذج محاكاة لجنة انتخابية وتدريب التلاميذ على مراحل التصويت وطريقة التصويت، وذلك بهدف تدريب التلاميذ على ممارسة حقهم الدستورى فى المستقبل، وأيضًا تشجيع أسرهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

كذلك أقيم نموذج لمحاكاة الانتخابات في إحدى المدارس الابتدائية في حي المعادي بالقاهرة، والذي اشترك فيها كل من الطلبة والمعلمين، محاكين كافة خطوات التصويت الواقعية من البداية إلى النهاية.

 

وقالت المعلمة هناء أحمد إن هذا الأمر ضروري لتنشئة جيلًا قادرا على المشاركة وإبداء رأيه ليس فقط فيما يخصه بل فيما يخص بلده، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفيد الطالب في تحديد أهدافه الشخصية فيما بعد واختياراته، فضلًا عن أنها تجعله قادر على المشاركة في تحديد مصير بلاده مستقبلًا.

كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي لرقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق ستأتى رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بالتفاصيل المطلوبة.

 

وأشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

 

 

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