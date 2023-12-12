الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطران جنوب بني سويف يقود مسيرة مؤيدة للرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قاد الأنبا اسطفانوس مطران ببا والفشن وسمسطا والقمص كيرلس عبدالمسيح راعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفشن جنوب بني سويف، مسيرة بمحيط كنيسة السيدة العذراء بالفشن، شارك فيها العشرات من القساوسة والأقباط لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وناشد مطران ببا والفشن وسمسطا، المواطنين بضرورة الاصطفاف خلف الوطن بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها واجب وطني على جميع المصريين المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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