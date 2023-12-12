"شماريخ" في الصدارة.. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس الإثنين

حققت الافلام بدور العرض السينمائي، مجتمعة أمس الإثنين، إيرادات قدرت 1.119.867 جنيهًا.

وواصلت الأفلام المعروضة حصد الإيرادات رغم مرور وقت طويل على عرضها بدور السينما فيما استطاع فيلم شماريخ وبلوموند الاحتفاظ بالمركز ين الأول والثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر نظرا لأنهم الأحدث في قائمة العرض.

قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس



حقق فيلم “ شماريخ ” أمس ايرادات وصلت إلى 948.518 جنيها مصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر بعد خمس ايام عرض فقط ليتجاوز الفيلم المليون السابع.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويشارك في بطولة فيلم شماريخ آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

بينما تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد الاحتفاظ بالمركز الثاني محققًا أمس ايرادات بلغت 48،786 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

فيما جمع فيلم “ فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس ايرادات قدرت ب 34.086 جنيها.

والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وبطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي.

تلاه فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 31،650 جنيها.

و حقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 21.،357 جنيه.

بينما تمكن فيلم سمة أولي خطف من جمع إيرادات قدرت ب 29.989 جنيهًا فى شباك التذاكر أمس.

"سنة أولى خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

وجمع فيلم الخميس اللي جاي إيرادات وصلت إلى 2.436 جنيها .

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

وجاء في المركز قبل الأخير فيلم “حسن المصري” محققًا 1،081 جنيه ويقوم ببطولته أحمد حاتم، ولينا صوفيا، ودياموند بو عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف ومن إخراج سمير حبشي.

وتذيل القائمة فيلم “ أولاد حريم كريم”، محققًا إيرادات بلغت 679 جنيها حيث أصبح مهددا بالرفع من دور العرض السينمائي.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.