الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

موعد مباراة مانسشتر سيتي ضد بايرن ميونخ

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز آرينا"، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ 

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون (أو رافائيل فاران) - لوك شو - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط وسط الملعب: سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز - سفيان أمرابط.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - أنتوني.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 

ويتولى المُعلق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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ترتيب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

بينما يتواجد كوبنهاجن وجالطة سراي في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

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