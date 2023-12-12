"ابدأ" تنشر صور مشاركة العاملين بالمناطق الصناعية في الانتخابات الرئاسية

شاركت المبادرة الوطنية "ابدأ" صور العاملين بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك علي صفحتها الرسمية.

وشهد الانتخابات الرئاسية اقبال كثيف من الناخبين والعاملين بالمجمعات الصناعية والمصانع والورش الحرفية بمختلف محافظات مصر، في لفتة غير مسبوقة، مؤكدين أهمية المشاركة من أجل النهوض بمصر واستكمال مسيرة البناء.

وتُشيد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الإنتخابي المُشَرِف الذي يعكس وعي المواطنون وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الإستحقاق الإنتخابي الأهم، حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مُختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ويؤكد هذا المشهد الديمقراطي على حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة وحيادتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما تُثمن مبادرة ابدأ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كافة سبل الدعم. كما تُثمن مبادرة ابدأ الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعين في تيسير تصويت الناخبين بكافة المحافظات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.