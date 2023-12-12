الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مُسنة فى البحيرة: "جاية أنتخب عمدتنا السيسى تاج راسنا" (فيديو)

مسنة في الانتخابات
مسنة في الانتخابات الرئاسية

أدلت سيدة مسنة بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثالث للتصويت وذلك داخل لجنتها في محافظة البحيرة.

وقالت العجوز: «جيت انتخب عمدتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيسنا  وتاج راسنا».

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. ابنة عم المشير أبوغزالة: عاصرت جميع رؤساء مصر.. و«السيسى حبيب قلبى»

الانتخابات الرئاسية 2024.. الحاجة مرزوقة: فقدت بصرى وجئت لأساند مصر

فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى البحيرة

أهالى البحيرة: كل الدعم للرئيس السيسى فى قراراته.. ولا لتهجير أهالى غزة إلى سيناء

مسئول بكنيسة البحيرة: ندعم الرئيس السيسى فى قراراته للحفاظ على أمن الوطن

مسيرة بالآلاف لتأييد وتفويض الرئيس بكافة القرارات تجاه القضية الفلسطينية في البحيرة

"الدستور" ترصد فرحة المواطنين بالبحيرة عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات

افتتاح 3 مساجد جديدة بـ11مليونًا و200 ألف جنيه فى 3 مراكز بالبحيرة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

كواليس زيارة سفراء مجلس الأمن الدولى إلى معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال