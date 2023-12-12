الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

والدة الشهيد أحمد رشدي: "جيت انتخب عشان دم ابني ما يروحش"

والدة الشهيد النقيب
والدة الشهيد النقيب أحمد رشدي

قالت والدة الشهيد النقيب أحمد رشدي أحد شهداء القوات المسلحة، أنها حضرت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية  بلجنة ياسر جنينة بالشروق متحملة مرضها، "عشان دم ابنها ما يروحش".

وحضرت السيدة حاملة سلسلة بها صورة نجلها شهيد الواجب الوطني النقيب أحمد رشدي، وأدلت بصوتها قائلة حافظوا على البلد وخلوا بالكم من مصر وربنا يحفظ رئيسنا.

 وقد حرص كبار السن مع بداية اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، على التواجد أمام لجنة الطبري بالشروق للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وقدم أعضاء مستقبل وطن الخدمات لهم التسهيلات والمساعدة منذ دخولهم حتى خروجهم.

إقبال كثيف في لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق

شهدت لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق، إقبالا كثيفا من جانب الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية من قبل فتح اللجان حيث حرص المواطنون على التدافع للوقوف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وشهد محيط مدرستي ياسر جنينة والطبري تواجد مكثف لأعضاء تنظيم حزب مستقبل وطن الشروق تحت إشراف المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم، لتنظيم تواجد الناخبين في ظل الكثافة العددية، وقاموا بتوزيع اعلام جمهورية مصر العربية، وسط أجواء الفرحة والأغاني الوطنية.

 مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،  الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

لليوم الثالث.. إقبال كثيف لانتخاب الرئيس في لجنتي ياسر جنينة والطبري بالشروق

إقبال كبير من الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية في الطبري بالشروق

النائب محمد سليمان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

أهالي الشروق ينظمون مسيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدينة الشروق

في اليوم الثاني للانتخابات.. رصد أطول طابور انتخابي قبل انطلاق التصويت بالشروق

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات الرئيسية (صور)

إقبال كثيف فى لجنة الطبرى بالشروق خلال أول أيام انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

سكرتير عام محافظة أسيوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديا إسرائيليا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟