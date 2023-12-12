والدة الشهيد أحمد رشدي: "جيت انتخب عشان دم ابني ما يروحش"

قالت والدة الشهيد النقيب أحمد رشدي أحد شهداء القوات المسلحة، أنها حضرت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة ياسر جنينة بالشروق متحملة مرضها، "عشان دم ابنها ما يروحش".

وحضرت السيدة حاملة سلسلة بها صورة نجلها شهيد الواجب الوطني النقيب أحمد رشدي، وأدلت بصوتها قائلة حافظوا على البلد وخلوا بالكم من مصر وربنا يحفظ رئيسنا.

وقد حرص كبار السن مع بداية اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، على التواجد أمام لجنة الطبري بالشروق للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وقدم أعضاء مستقبل وطن الخدمات لهم التسهيلات والمساعدة منذ دخولهم حتى خروجهم.

إقبال كثيف في لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق

شهدت لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق، إقبالا كثيفا من جانب الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية من قبل فتح اللجان حيث حرص المواطنون على التدافع للوقوف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد محيط مدرستي ياسر جنينة والطبري تواجد مكثف لأعضاء تنظيم حزب مستقبل وطن الشروق تحت إشراف المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم، لتنظيم تواجد الناخبين في ظل الكثافة العددية، وقاموا بتوزيع اعلام جمهورية مصر العربية، وسط أجواء الفرحة والأغاني الوطنية.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة