عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

يحرص عشاق ومحبين كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة، حيث يشهد دوري أبطال أوروبا العديد من المباريات الهامة بالجولة الأخيرة في دور المجموعات وتنتظر الكثير من الفرق لحسم موقفها وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي سيواجه بايرن ميونخ في قمة مباريات المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

وتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وغيرها، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة.

وفي آسيا ستشهد مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وبينما تشهد المسابقة الأولى لعب فرق مجموعات الغرب، والمسابقة الثانية تشهد لعب عددًا من الأندية العربية مثل الزوراء العراقي والفتوة السوري.

وفي مسابقة كأس الإمارات هناك مباراة قوية في إياب ربع النهائي حين يلتقي فريقي العين والنصر.

أما المباراة العربية الأهم والتي تترقبها الجماهير السعودية خاصة وهي مباراة الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية التي يلتقي فيها الاتحاد السعودي بنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن × آرسنال، (في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مكة المكرمة) beIN Sports HD 3 .

لانس × إشبيلية، (في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مكة المكرمة) beIN Sports HD 4.

مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) beIN Sports HD 1.

إنتر ميلان × ريال سوسييداد، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) beIN Sports HD 3.

نابولي × سبورتنج، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 4.

يونيون برلين × ريال مدريد، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) beIN Sports HD 2.

مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين

العين × النصر - أبوظبي الرياضية.

مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي، (في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.