رئيس البرلمان العربى: يوجد إقبال كبير من المواطنين على الانتخابات الرئاسية

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي كونه مؤسسة دولية يهمه نقل الحقيقة كاملة لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدا عن أي تجاذبات أخرى، خاصة أن البرلمان العربي يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية.

وأضاف "العسومي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن تقييم البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية يكون بكل حيادية وأمانة، خاصة أن البرلمان العربي يحترم مهنيته ومصداقيته، وسيصدر تقرير كامل لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.

أهم مميزات الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع، أن تقرير البرلمان العربي يشمل على الإيجابيات، وإذا كان هناك سلبيات، خاصة أنه في هذه الانتخابات هناك أشياء لفتت نظره بشكل كبير، خاصة الإقبال على التصويت تم بشكل جيد، شهدت اللجان حضور مكثف أكبر من أي انتخابات تابعها البرلمان العربي في مصر.

وأوضح أنه لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية خاصة سلاسة عملية الاقتراع والتصويت من قبل المواطنين، وكل ذلك يعتبرها البرلمان العربي أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها.