الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مذيع "القاهرة الإخبارية" عن مواجهة جرائم الاحتلال: غدًا سيولد مَن يرتدى الدرع كاملةً

كمال ماضي
كمال ماضي

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية، إن حديثنا الليلة عن تلك المدعومة المدللة، عن الماردة المتمردة في عالمنا، عن المحمية من كل قوانين الدنيا وقواعدها، حتى باتت مثالًا للكبر والصلف والخُيلاء تفعل ما يحلو لها دون أدنى خوف من رقيب ولا حسيب ولا حتى مُدين بكلمات.

وتابع مذيع القاهرة الإخبارية: “هى من بدلت وظيفة مجلس الأمن الدولي من مجلس يسعى بكل ما أوتي من قوة لوقف الحرب والنزاعات لصون سلم وأمن دوليين، إلى مجلس مغاير تمامًا يرفض جهارًا نهارًا وقف نزيف الدم في غزة”.

واستكمل: “سنتحدث الليلة عمن إذا نظرت إلى يدها ستراها ملطخة بدم أطفال ورضع، وإذا حاولت نقضها مجرد النقض سترتدي لك ثوب الحمل المظلوم تاريخيًا، تتهمك بمعاداة ساميتها، هى من كانت تتقرب من بلاد العرب قائلة: “ها نحن أبناء عم”، قل لها إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك.. هل نحتاج إلى سرد اسمها، والله لسنا في حاجة، فما من أحد في دنيانا بهكذا وُصف سواها".

وأردف: “عدوانها على قطاع غزة 2023 كشف سترها، أظهر قبح الوجه الحامية والمدافعة عنها، وكأن مساحيق التجميل كلها اختفت فجأة من الوجود دون سابق إنذار، وكأن حقوق الإنسان وحرياته، التي طالما ارتدوا لها رداء المحاماة تحولت إلى قانون غاب بمباركتهم”.

وتابع: “لكنهم يعون أن هذه الحرب التي يتبارون في إطالة أمدها تربي جيلًا سيطلب الثأر”، أو كما وعدهم أمل دنقل بقوله: “غدًا سوف يولد مَن يلبس الدرع كاملةً، يوقد النار شاملةً، يطلب الثأرَ، يستولد الحقَّ، من أَضْلُع المستحيل".

القاهرة الإخبارية المدعومة المدللة الماردة المتمردة مجلس الأمن الدولي غزة

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