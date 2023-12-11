الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تحركات لإبرام صفقة جديدة لتبادل أسرى ومحتجزين

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن هناك تحركات لإبرام صفقة جديدة لتبادل أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيليين؛ وذلك نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الضغط العسكري سيؤدي لتقدم بالصفقة الأسبوع المقبل.

وأطلقت حركة حماس سراح ما يقرب من أربعين امرأة كانت قد احتجزتها منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن يعتقد المسئولون الإسرائيليون أن هناك حوالي 18 امرأة ما زلن محتجزات لدى حماس، فيما يوجد حوالي 150 محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية معظمهم جنود ورجال.

ويطالب أهالي المحتجزين بالعودة إلى الهدنة ووقف إطلاق النار من أجل التفاوض على إطلاق سراح ذويهم مقابل صفقة مع فصائل المقاومة، خاصة بعد فشل قوات الاحتلال في استعادة أي محتجز من خلال العمليات العسكرية والاستخباراتية رغم الدعم الغربي الأمريكي الذي تحظى به بشكل غير مسبوق.

القاهرة الإخبارية صفقة جديدة أسرى محتجزين الصفقة

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