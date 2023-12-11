الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات": نؤدى واجبًا وطنيًا ونشرف بخدمة بلدنا فى الاستحقاق الرئاسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن هناك جهودًا كبيرة مبذولة من أجهزة الدولة لتنظيم عملية التصويت في اليوم.

وأضاف ردًا على رئيس اللجنة العامة في محافظة أسيوط:" أن الانتخابات واجب وطني وكلنا نشرف بخدمة بلدنا والشكر جزيل لكل القضاة المشرفين".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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