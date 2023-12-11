الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: مشاركة 45% من الناخبين فى الانتخابات رسالة قوية بزيادة وعى المصريين

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أعرب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن فخره الشديد بالإقبال التاريخي للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: "خروج جميع الفئات والطبقات من جميع الأعمار للتصويت في الانتخابات مشهد ينطلق بالوطن للمستقبل، مشيدًا بنزول 45% من الناخبين للتصويت في الانتخابات مما يؤكد على السير بخطوات جادة نحو زيادة الوعي السياسي بأهمية هذه الاستحقاقات من جانب المواطنين، والنزول بقوة من أجل التصويت لصالح الاستقرار والأمن والجمهورية الجديدة".

واعترف نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أنه كان واثقًا من نزول الكثيرين للتصويت في الانتخابات وأداء حقهم الدستوري لكن هذه الكثافة ونزول أكثر من 45% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات مشهد تاريخي بمعنى الكلمة، يؤكد أن المصريين جميعًا يساندون دولتهم ويقفون على قلب رجل واحد من أجل استكمال معركة البناء والتنمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المصريين يسطرون صفحة مضيئة في التاريخ بالإقبال الهائل على صناديق الاقتراع، حيث إن الإقبال فاق كل التوقعات ويؤكد وعي المصريين باللحظة التي يمر بها الوطن، ويبعثون برسالة قوية للعالم وأعداء الداخل أنهم على قلب رجل واحد وأنهم يصطفون من أجل الوطن.

وأشار عضو البرلمان إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن وجود كثافات داخل اللجان فاقت التوقعات، وأن بطاقات الاقتراع نفدت من عدد كبير من اللجان الانتخابية، كما أن صناديق الاقتراع أُغلقت بسبب كثافة الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

واختتم النائب مجاهد نصار بالقول إنه فخور للغاية، فالمصريون أثبتوا من جديد وعيهم وحبهم لوطنهم والاصطفاف من أجله لدحر كل المؤامرات، فهذه دولة 30 يونيو وهؤلاء هم الذين يصوتون لصالح قيادة وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل.

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