غرفة عمليات الوفد: انتظام ثاني أيام التصويت بلا شكاوى أو معوقات

قال عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، إن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أية معوقات أو شكاوى في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد “الصباحي” أن نسب الإقبال في تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم خلال عملية التصويت من قبل المواطنين في ربوع مصر.



وأكد مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحملة ستواصل الثلاثاء، متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بكافة المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.



وأشار مدير الحملة، الى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى تتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية غدًا الثلاثاء.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.