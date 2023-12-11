الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد حالة الاصطفاف الوطني

حماة الوطن
حماة الوطن

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن وصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ٤٥% حتى الآن، يكشف حجم وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

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المواطنين استجابوا لنداء الوطن

وأشاد الحزب باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

وتابع: مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع من كل أطياف المجتمع، تؤكد تمسك المصريين بحقهم بالمشاركة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا.

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توقعات بزيادة نسب المشاركة 

وأكد حزب حماة الوطن، أن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني وكذلك في اليوم الختامي غدا الثلاثاء.

وجدد الحزب دعوته لجميع المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم لضرورة الخروج والمشاركة في الواجب الوطني، لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور بارز في تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد حماة الوطن، أن كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية يسخرون كافة جهودهم من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اليوم على لسان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية، أن العلمية الانتخابية شهدت على مدار، أمس واليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن 45% من إجمالي المتواجدين باللجان أدلوا بأصواتهم، مُشيرًا إلى أنه تم رصد نفاد بطاقات الاقتراع في بعض اللجان، خاصة لجان الوافدين وتم العمل على حلها وتزويد اللجان ببطاقات اقتراع وصناديق.

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