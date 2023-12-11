النائب أيمن محسب يدلى بصوته: "المشاركة واجب وطنى"

أدلى منذ قليل، أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ قليل، بمدرسة عابدين الثانوية للبنات في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

وقال النائب أيمن محسب، إنه جاء لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وطالب المواطنين بالتوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.