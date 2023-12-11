قيادى بـ"مستقبل وطن": الانتخابات الرئاسية علامة مضيئة فى تاريخ وطننا الحديث

قال عبدالرحمن صالح، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا لم تشهده منذ عشرات السنوات، وإن مصر تملك كنزًا حقيقيًا يتمثل في شعبنا العظيم.

يحمل العديد من الدلائل

وأضاف "صالح" أن مشهد الانتخابات الرئاسية يجعلنا جميعًا نشعر بالفخر والاعتزاز بقوة وطننا ووعي شعبنا، لافتًا إلى أن حجم الناخبين في انتخابات الرئاسة يحمل العديد من الدلائل الإيجابية؛ لعل أهمها هو أن المصريين لم ولن يتخلوا عن وطنهم وعن الحفاظ على استقراره.

صناديق الاقتراع

وتابع: "كما تحمل هذه الحشود المصطفة أمام صناديق الاقتراع رسالة رد الجميل للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على بلادنا قوية ومستقرة وانتشلها من الرجعية وحولها إلى دولة عصرية جديدة صاحبة حضارة".

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن من يراهن على المصريين سينتصر مهما كانت التحديات والأزمات؛ ولعل الفترة من 2013 حتى الآن هي خير دليل على ذلك".

ودعا "صالح" المصريين بمختلف طوائفهم بالمشاركة في هذا العرس الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ وطننا الحديث.

واستعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن اللجان العامة والفرعية تشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية.

واستمع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لرؤساء اللجان العامة في المحافظات في بورسعيد وجنوب سيناء.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.