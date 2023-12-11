للتوعية بالمشاركة.. مسيرة حاشدة لكوادر "مستقبل وطن" بمحيط 16 لجنة فى السويس

شهدت لجان السويس الانتخابية إقبالا كبيرًا من المواطنين في الساعات الأخيرة لثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونظم حزب مستقبل وطن في السويس مسيرة ليلية حاشدة بمحيط عدد من اللجان لحث المواطنين على المشاركة.

واحتشد المشاركون في المسيرة أمام لجنة عمر مكرم بحي الأربعين واحتفلوا على أنغام الـ DJ.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية وأمين حزب مستقبل وطن في السويس عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة، إن المسيرات التي ينظمها الحزب تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأضاف “خشانة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يستعد لمسيرة حاشدة ستنطلق من أمام مقر حزب مستقبل وطن في العاشرة من صباح ثالث أيام انتخابات الرئاسة.

وأشار خشانة إلى أن شعب السويس ظهر بمظهر مشرف خلال، اليوم وأمس، ووصفه بأنه شعب بطل لا يتأخر أبدا عن تلبية النداء.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة