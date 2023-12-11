الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة رغدة نجاتى: نسب مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية مشهد يدعو للفخر

الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشهد الناخبين أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية يكشف عن مدى حرص المصريين على المشاركة في رسم مستقبل بلادهم واختيار الرئيس القادم لمصر.

وأشارت النائبة إلى أن هذه المشاركة بإيجابية منذ أمس واليوم في الاستحقاق الدستوري تشير إلى أن هناك وعيًا سياسيًا كبيرًا لدى جميع المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الانتخابية.

ولفتت رغدة نجاتي إلى أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية مشهد يدعو للفخر، ويكشف عن مدى حرص السيدات على المساهمة في صنع مستقبل مصر، لا سيما بعد ما حققته المرأة من مكاسب سياسية واقتصادية في الفترة الأخيرة.

رسالة هامة لجميع دول العالم باصطفاف كل المصريين

وأكدت عضو مجلس النواب أن طوابير الانتخابات في كل اللجان على مستوى الجمهورية رسالة هامة لجميع دول العالم باصطفاف كل المصريين من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأشادت النائبة بالجهود التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة من أجل انتظام سير عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، خصوصًا الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقدمه من تسهيل وتيسير في الإجراءات في عمليات الاقتراع.

وأوضحت رغدة نجاتي أن قضاة مصر يقومون بدور هام في الإشراف على الانتخابات، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع الناخبين لتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

وأجرى المستشار أحمد بنداري، مديرغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية.

الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستوري وعي سياسي الوطنية للانتخابات قضاة مصر

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