عماد الدين حسين: هناك دور حزبي بارز في انتخابات الرئاسية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، على حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك دور حزبي بارز في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الحياة السياسية تحظي بدعم كبير.

وأضاف ن أحد التغيرات المهمة في انتخابات الرئاسة 2024 هو الدور الحزبي البارز، فهذه المرة رشحت 3 أحزاب رؤساءها على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الأحزاب التي تخوض انتخابات الرئاسة هي حزب الوفد بخلفيته التاريخية وثقله، وحزب المصري الديمقراطي له تمثيل مهم ورئيسه مناضل سياسي حقيقي، وحزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر كتلة في البرلمان.

وأوضح أن هذا المشهد يعتبر دعما حقيقيا للأحزاب، وهي رسالة لكل المصريين أن من يريد ممارسة السياسة عليه أن ينضم للأحزاب، مادام الحزب مدنيا في إطار القانون والدستور، وهذه دفعة قوية للأحزاب، ورأيت بعيني مشاركة الشباب بأعداد ضخمة وهذا تحول مهم عن ما سبق حين كان يقال عزوف الشباب عن المشاركة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.