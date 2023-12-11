الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين تنظيم حزب الجيل: وصول نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ45% دليل على وعي المصريين

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن المشهد الانتخابي تاريخي والإقبال يفوق الوصف ولم يكن متوقعًا، لافتًا إلى أن المصريين أثبتوا انتماءهم لهذا الوطن، الذين يلبون نداءه دائمًا، خاصة في الظروف الاستثنائية والصعبة.

وقال "محسن" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 45%، دليل على وعي المصريين وتحمل المسؤولية وتحليهم بوطنية دفعتهم إلى النزول والتصويت في العملية الانتخابية التي تمتعت بنزاهة وشفافية مشهود لها من المتابعين لإجراءاتها سواء كانت منظمات دولية أو محلية إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن الانتخابات الرئاسية، تميزت بعدم وجود طعن عليها سواء في نزاهتها أو سلامة إجراءاتها، فلم يتقدم أيضا من المرشحين الأربعة بأي شكاوى بشأن وجود خروقات في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن ذلك دليل على المناخ الديمقراطي الذي تتم فيه العملية الانتخابية.

وأدلى أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بصوته في الانتخابات الرئاسية، داعيا المصريين إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يعبر عن آرائهم وتوجهاتهم.

وذكر أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق وواجب على كل مواطن بموجب الدستور، والتزام وطني في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، لكون اعداد المواطنين التي تشارك في الاحداث الهامة يعتبر من أهم محددات قوى الدولة الشاملة لكونه أحد دلائل التماسك المجتمعي.

وأعرب الدكتور أحمد محسن قاسم، عن ثقته في أن يواصل المصريون نزولهم والمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية في آخر أيام التصويت التي تنطلق غدًا، لتعلن عن أكبر نسبة مشاركة

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