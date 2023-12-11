الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبناء وعوائل سيناء حاضرون قوة في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية سيناء

وصل الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 أكثر من 45% إذ أقبل المواطنين والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي، وتصدرت المحافظات الحدودية ولاسيما محافظتي سيناء المشهد الانتخابي.

ضرب أبناء محافظتي سيناء مثالًا للوطنية والمشاركة الكثيفة في أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توافدوا منذ التاسعة صباحاً أمام اللجان وحتى مساء الأحد.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم أمس وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كثفت قبائل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء حضورها للجان الانتخابات، وحضر الأهالى فى مسيرات جماعية من مناطق القرى والأحياء السكنية واصطفوا فى طوابير أمام اللجان.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

كما شهدت لجان مناطق الحسنة والشيخ زويد ورمانه وبئر العبد، تواصل طوابير الناخبين الممتدة حتى ساعات الليل، وزاد أعداد الناخبين بشكل ملحوظ قبيل إغلاق الصناديق لليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.

فيما تحدث الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد مشايخ شمال سيناء، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هناك كثافة كبيرة جدا وجموع غفيرة من المواطنين تشارك في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف الشيخ إبراهيم أبو عليان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد": "القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السيسي والتي تتعلق بالأمن القومي في سيناء والمحافظة عليه ضمن الدوافع الرئيسة لإقبال المواطنين على الانتخابات والوقوف خلف الرئيس السيسي".

وأشار الشيخ إبراهيم أبو عليان: "سيناء متأثرة بالأحداث الأخيرة، لأن الاحداث الأخيرة خطيرة، وبداية متغير كبير في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا: "المواطن في مصر لديه من الوعي ما يجعله يشعر بهذا المتغير".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الاثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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