رئيس النواب اللبناني: لا توجد أي نية بتوسيع الحرب إلا إذا بادرت إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إن حركة أمل التي يترأسها، ليست طرفا في الحرب بالجنوب اللبناني، موضحا أن هناك تواصلا مستمرا بين الحركة وحزب الله حول الحفاظ على قواعد الاشتباك.

وأكد بري، في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم، أن الحزب لم يخرج في عملياته منذ بداية الاشتباكات ضد الجيش الإسرائيلي عن قواعد الاشتباك حيث يركز حصرا على المواقع العسكرية، محملا إسرائيل مسئولية اختراق القواعد يوميًا بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين.

وشدد على أنه يعمل شخصيا لعدم توسع الحرب، مؤكدا أنه لا توجد أي نية بتوسيع الحرب إلا إذا بادرت اسرائيل إلى حرب وشنّت عدوانًا على لبنان، مشددا على أن الأمر سيختلف وسيواجهها الجميع قائلا: "وغضب الله سينزل على إسرائيل".

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى جلسة تشريعية لدراسة عدد من مشروعات القوانين المنجزة من اللجان النيابية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل.

كما أشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن بلاده أكثر من يطالب بتطبيق القرار 1701 وإلزام اسرائيل بذلك..موضحا أن حدود لبنان الدولية معروفة ومحدّدة من سنة 1943، وهناك بعض النقاط الخلافية على الخط الأزرق جرت معالجة بعضها وتبقى بضع نقاط مازالت عالقة وتحتاج إلى معالجة.. مشيرا إلى أن المطلوب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها خصوصًا في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.