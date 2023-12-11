الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار المناوشات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان

المناوشات جنوب لبنان
المناوشات جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، ضرب عدة مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان بعد عدة عمليات إطلاق نار من المنطقة.  

قال جيش الإحتلال في بيان:“ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي في وقت سابق اليوم قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لحزب الله”.

وأضاف أنه “تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران”.

وقال حزب الله في وقت سابق، الاثنين، إنه أطلق قذائف مدفعية على ثكنات اسرائيلية، قائلا إنه مستمر في عملياته دعما لغزة. وقال حزب الله في بيان له إن الثكنة تعرضت لـ”ضربة مباشرة تسببت في تدميرها”.

الإحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية حزب الله جنوب لبنان إطلاق نار الجليل الغربي قصفت طائرات

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