استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان فى قنا

أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بكثافة عالية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف عبد الباقى، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الاولي لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتى شهدت إقبالا ملحوظًا ومشاركة إيجابية من المواطنين، لافتا ان إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، وأن جميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه لم يسجلوا أى خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024