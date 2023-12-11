البيت الأبيض يعرب عن قلقه من استخدام جيش الاحتلال الفسفور الأبيض

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه" إزاء التقارير الجديدة التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض الذي زودته به الولايات المتحدة في هجوم بالقنابل في لبنان أدى إلى إصابة مدنيين وإحراق منازل.

وكان جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، يطلع الصحفيين للتو على متن طائرة الرئاسة، وسُئل عن هذه المزاعم. ونفت إسرائيل في السابق أنها تستخدم الفسفور الأبيض، الذي يقول منتقدوه إنه يعرض المدنيين لخطر الإصابة الخطيرة وطويلة الأمد، ويحظر استخدامه في المناطق المدنية.

استخدام الفسفور الابيض

وقال كيربي إن إدارة بايدن ستثير هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية: لقد رأينا التقارير، ونحن بالتأكيد قلقون بشأن ذلك. سنطرح الأسئلة ونحاول تعلم المزيد.

ومن المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فائدة عسكرية مشروعة من حيث الإضاءة وتقليل الدخان لإخفاء التحركات.

ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر، فإننا نتوقع تمامًا أنه سيتم استخدامه لأغراض مشروعة وبما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال أحد أقارب حسين منصور ووكالة الأنباء الوطنية اللبنانية لرويترز إن حسين منصور وأحد أفراد أسرته لقيا حتفهما عندما أصاب صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي منزله على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

وقال قريبه إن القذيفة لم تنفجر، لكنها أصابت منصور مباشرة.

وتتصاعد العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية امس الأحد، حيث أطلق حزب الله المدعوم من إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ قوية على مواقع إسرائيلية، وهزت الغارات الجوية الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وقال مسؤول في حزب الله إن إسرائيل كثفت هجماتها في لبنان، بينما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي حزب الله بـ "تصعيد عدوانه".

وقال ليفي إن العواقب ستكون وخيمة على حزب الله وعلى دولة لبنان إذا استمرت الهجمات الصاروخية.