الهجرة تستعرض المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج في لقائها مع الجالية في الهند وباكستان

استعرضت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي سلسلة المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، سواء تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يوما، والاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند، والسفير سامح الغمراوي، نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، كما شارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلاً عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد د. محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد طارق مصطفى، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد أبو بكر، ممثلًا عن جمارك القاهرة

كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة. هذا ودخلت باقة التخفيضات حيز التنفيذ بالفعل، أو سيارات المصريين بالخارج، وكذلك تأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج واتخاذ خطوات جادة بلقاء المجموعة التأسيسية والجهات التنفيذية في مصر، للاتفاق على مختلف المحددات، والتنسيق لطرح الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية، عبر صندوق استثماري، حيث تضم مجالات مختلفة في العقارات والإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهم، وكذلك طرح أوعية ادخارية بعوائد مجزية، وكذلك توفير أراض ووحدات للمصريين بالخارج، وتخفيضات للدفع بالدولار، لإتاحة العملة الصعبة، وفتح الباب للاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج مع إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي ويمكن معرفة تفاصيلها واستكشاف فرص الاستثمار في مصر عبر الرابط:

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/exploreMap.aspx

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نؤمن بأهمية مناقشة وتنفيذ المقترحات الجادة والمتميزة للمصريين بالخارج، موضحة أننا قطعنا شوطا كبيرا في تصميم تطبيق المصريين بالخارج، والذي سيتناول كافة الفرص والمحفزات للمصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بالإضافة إلى المساهمة في ربطهم بوطنهم الأم، ونقل الصورة الصحيحة لما يحدث داخل مصر على أرض الواقع، كما تناولت ما قامت به الوزيرة من تيسيرات لجلب المصريين بالخارج لسياراتهم، دون رسوم أو جمارك وإتاحة الشراء من المناطق الحرة، وحل ما يعترض التنفيذ من مشكلات.



وأوضحت وزيرة الهجرة أننا نحرص على تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، من خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وربط الأطفال والشباب بجذورهم، تحميله عبر الهاتف المحمول سواء كان اندرويد أو أيفون، عبر الروابط التالية، أندرويد: https://cutt.us/1m8wS، أيفون: https://cutt.us/L6yYj

وكذلك ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث للتعرف على تاريخهم وحضارتهم، وتعريفهم بما يحدث من نهضة حقيقية في المشروعات القومية، وكذلك ربط شباب الباحثين بالوطن، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، عبر أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوارMEDCE والذي يتيح التسجيل للشباب المصري في الخارج عبر الرابط: https://medcegypt.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرص الوزارة على التدريب من أجل التوظيف، والسعي المستمر للتعاون مع الشركاء والتنسيق لإتاحة فرص عمل آمنة ومجزية لشبابنا بالخارج، سواء في الاتحاد الأوروبي أو المملكة العربية السعودية وإيطاليا والمجر وهولندا وغيرها من الدول، بجانب خدمات التدريب والتأهيل للشباب وتوفير بدائل الهجرة غير الشرعية عبر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

