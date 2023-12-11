الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل الأردني يطالب بتكثيف الجهود العربية لوقف إطلاق النار في غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية تكثيف وتوحيد الجهود العربية للضغط لوقف إطلاق النار في غزة؛ وذلك بحسب خبر عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال العاهل الأردني إنه يجب الدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، بحث العاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي هاتفيًا سبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى قطاع غزة دون تأخير؛ معلنًا رفضه أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، محذرًا بايدن من محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية العاهل الاردني الجهود العربية وقف إطلاق النار غزة القضية الفلسطينية

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