مراسلة القاهرة الإخبارية: مشاركة كثيفة من السيدات بالإسماعيلية فى الانتخابات الرئاسية

قالت سلسابيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك إقبالًا كثيفًا على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "لاحظنا وجودًا كثيفًا للنساء، اللاتي حرصن على المشاركة في الانتخابات".

ولفتت إلى أن المتطوعين يساعدون الناخبين على أماكن لجانهم، وعملية الاقتراع لا تستغرق أكثر من 3 دقائق، كذلك يقومون بمساعدة كبار السن في الوصول إلى اللجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.